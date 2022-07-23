'Petshoplar kasaplar odasına bağlandı' tartışması: Yanlış anlaşıldı

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Petshopların kasaplar odalarına bağlanmasıyla ilgili açıklama yapan Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, yanlış anlaşıldıklarını söyledi. Petshopların odalaşmadığı kentlerde canlı hayvan satanların Kasaplar Odası'na, yem satanların ise Fırıncılar Odası'na kaydedildiğini, düzenlemenin ise yeni olmadığını kaydeden Yardımcı, "1 yıl önce yapılan bir düzenleme. Tamamen esnafı korumak için yapılmış bir çalışma ama görüyorum ki yanlış anlaşılmışız. Petshoplardan canlı hayvan satanlar eğer odalaşamadıysa karma oda olarak Kasaplar Odası içinde yer alıyor. Yem satanlar ise Fırıncılar Odası'nın çatısı altında toplanıyor. Antalya'daki petshopların tamamında veteriner var. Düzenli ve sağlıklı şekilde hayvan satışı yapılıyordu. Bence petshoplarda canlı hayvan satışı yapılmadır" diye konuştu.

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"RUHSAT VE DENETLEME İÇİN HERHANGİ BİR DEĞİŞİKLİK YOK"



İstanbul Veteriner Hekimler Odası Başkanı Prof. Dr. Murat Arslan ise kararla ilgili detayları anlattı.



Arslan, "Aslında bütün meslek birimlerinin alt grupları var. Bunlar içerisinde kendi çalışma alanlarına göre yakın olan meslekler oraya üye olurlar. Burada da Esnaf ve Sanatkarlar Odası Birliği'nin kendi iç düzenlemesi bu. Burada tam olarak söz konusu olan, Türkiye Kasaplar, Besiciler, Et ve Et Ürünleri Sanatkarları Birliği'nin alt birimi. Daha öncesinde Petshoplar farklı gruplara üye olabiliyorlardı. Mesela bundan önce çiçekçiler alt grubuna üyelerdi, şimdi de bir kısmını Kasaplar Odası'na bağlamışlar. Ama sadece Kasaplar Odası değil. Kulağa çok uygun gelmiyor ama yine de hayvan sağlığı ile ilgili önemli ürünler satılıyor burada. O yüzden daha uygun alt gruplara üye yapılabilir. İşleyişinde, ruhsatlanmasında, denetlenmesinde herhangi bir değişiklik olmayacak. Yine Tarım Bakanlığı'na bağlı il ve ilçe müdürlükleri tarafından çalışma izni verilecek. Denetimler yine aynı şekilde yapılacak. Ayrıca Veteriner hekimlik hizmeti varsa yine Veteriner Hekimler Odalarına bağlı Veteriner hekimler tarafından bu denetimler yapılacak. İşlem açısından herhangi bir değişiklik yok. Bu yeni bir karar, Kasaplar Odası buna yeni dahil edildi. Kendilerinden aldığım bilgilere göre, kurumsal olarak farklı odalara dağıtım yapılacak. 'Ticari açıdan bu uygun görülmüş' deniliyor ama daha önce de çiçekçiler alt grubuna üyelerdi. O zaman da bütün canlılar çiçek miydi? Anlamsız bir şey. Veterinerler Odası açısından herhangi bir değişiklik yok. Yine varsa bizim alanımıza giren çalışmalarda görevimizi yapacağız" diye konuştu.

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Profesyonel Evcil Hayvan Ticareti İle Uğraşanlar Derneği Başkanı Misak Kehyeoğlu ise eskiden beri petshop sahiplerinin farklı odalara üye olduğunu belirterek, "Mevzuatta böyle bir yetki yok. Ben kanuni haklarım saklı kalmak kaydıyla cevap veriyorum. Eskiden beri bizim bütün arkadaşlarımız bütün odalara yayılmış durumda. Odamız olmadığı için Manavlar Odası, Kasaplar Odası'na üye oldular. Bütün odalarda bizim üyelerimiz var. Ankara'da Manavlar Odası Başkanı Atilla Süslü'ye üye olan 200 tane petshop sahibi var. Kasaplar Odası'nın özelliği ne, eğer mevzuatta varsa bize bildirsinler" dedi.

"BİZ BESLİYORUZ, ONLAR KESİYOR"



Petshop sahibi Ufuk Yardım ise "Dernek başkanımız Misak bey ile görüştük, böyle bir şeyin olmadığını söyledi. Bu durum çok mantıksız ve komik olur. Biz canlı satıyoruz, onlar ölü satıyor. Biz besliyoruz, onlar kesiyorlar, onlar yiyorlar biz yediriyoruz. Bağlansa bir şey olur mu? Bağlanmasa daha iyi olur tabi" dedi.

"İŞİMİZE DEVAM EDECEĞİZ"



Petshop sahibi Nihat Demir ide "Kasaplar Odası'na bağlanması için bir sebep yok. Biz zaten Veterinerler Odası'na bağlıyız. Ama nereye bağlı olursa olsun biz işimize devam edeceğiz" diye konuştu.