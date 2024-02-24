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Petrol kuyusunda patlama: 1 ölü 1 yaralı

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#Diyarbakır#Silvan#TPAO
Petrol kuyusunda patlama: 1 ölü 1 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 24, 2024 07:00

Diyarbakır Silvan’da Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) ait petrol kuyusunda dün sabah saatlerinde, sondaj çalışması sırasında gaz sıkışması nedeniyle patlama meydana geldi.

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Patlamada işçilerden İhsan Tunar hayatını kaybederken, V.S. (41) ise yaralandı. Ayrıca, Tunar’ın ölüm haberini alan ve Silvan’a doğru yola çıkan Diyarbakır’daki yakınlarının içinde olduğu otomobil, Bağdere mevkisinde yoldan çıkıp devrildi. Kazada, araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Patlamanın ardından çıkan yangın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde yangın sonucu çıkan alevlerin metrelerce yükseldiği, elinde yangın tüpü olan çalışanın da müdahale etmeye çalıştığı görülüyor.

 

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#Diyarbakır#Silvan#TPAO

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