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Haber Giriş: 20.08.2020 - 16:19 | Son Güncelleme:

Peter Pan sendromu nedir? Peter Pan sendromu belirtileri ve nedenleri

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Peter Pan sendromu nedir? Peter Pan sendromu belirtileri ve nedenleri
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İlk defa 1983 yılında, psikanalist Dan Kiley tarafından ortaya atılan Peter Pan sendromu, son zamanlarda sık sık gündeme geliyor. Uzmanlar, Peter Pan sendromu yaşayan erkeklerin genellikle aile içi iletişim sorunları yaladığı, duygusal paylaşımlarının olmadığının altını çiziyor. Peki, Peter Pan sendromu tam olarak nedir?

Peter Pan sendromu, büyüme korkusu olan çocuklarda ve olgun oldukları halde çocuk gibi davranan insanlarda görülen davranış bozukluklarına verilen addır. İlk sendrom 1983'te Dan Kiley isimli bir psikanalist tarafından bulunmuştur. İsmi, James Matthew Barrie'nin Peter Pan isimli romanından gelmektedir. Peter Pan sendromu en çok olgun yaşta ortaya çıkmaktadır (sosyal görevleri olduğu andan itibaren). En çok bekar insanlarda görülmektedir. Dan Kiley'e göre, bu sendromun küçüklükte, annenin baskısı ve babanın otoritesizliğinden kaynaklanmaktadır.

Peter Pan sendromu ayrı bölümlere ayrılmaktadır:

10-15 yaş arası: Çocuk dış dünya ile bağlantısını, korku yüzünden, koparmaya çalışıyor. Görevlerinden kaçıyor ve yalnız kalıyor.
16-22 yaş arası: Kendini beğenme ve maçoluk hissediliyor.
23-25 yaş arası: Hayattan mutsuzluk ve rahatsızlık hissediliyor.
26-30 yaş arası: Sendrom ilerliyor ve durum daha vahim oluyor.
45 yaşından itibaren: Tekrar çocuk olmaya çalışılıyor ve istenilmeyen hayat modundan uzaklaşılıyor.

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