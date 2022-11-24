Peşini bırakmadı, eski sevgilisinin ve ailesinin kâbusu oldu! Pencereden nacakla tehdit etti

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İddiaya göre, Mareşal Çakmak Mahallesi'nde annesiyle yaşayan Gönül D. 5 yıl önce Haşim K. ile tanıştı. Birlikteliklerini evlilikle devam ettirmek istediklerinde ailesini de yanına alan Haşim K., Gönül D.'nin evine kız istemeye geldi. Kız isteme sırasında ailenin konuşmalarını beğenmeyen anne Asiye D. kızını vermeyeceğini bildirdi. Bunu kabullenmeyen Haşim K. eski kız arkadaşı ve ailesinin korkulu rüyası haline geldi.

Defalarca kapıya dayanıp camları kırdığı, pencere korkuluk demirlerini kesip, zorla içeriye girdiği ileri sürülen Haşim K. için şikayet üzerine uzaklaştırma kararı verildi.

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Karara rağmen durmayan Haşim K., geçen pazar günü nacakla pencereye gelip tehditler savurdu. O anlar cep telefonu kamerasına saniye yansıdı.

Yaşadıklarını anlatan anne Asiye Dinçer, "Bu kişi yaklaşık 5 sene önce kızımla bir arkadaşlığı oldu. Evlenmeyi düşünüyorlardı. Çocuğun ailesi istemeye geldi. Anlattıklarından biraz midem bulandı ben de geri çekildim 'Kızımı size vermiyorum' dedim. Bu şahıs kızımın peşini bırakmıyor, kızımı her seferinde tehdit ediyor, 'Gelmesen anneni öldürürüm, kardeşini kaçırırım, kardeşini yok ederim' diyor. Benim camları kırdı annesi taktırdı. Yine geçen pazar akşamı camı kırdı. Kızımı alıp götürüyor bırakmıyor. Kızım, 'Sen adam olmuyorsun, çalışmıyorsun, etmiyorsun' diyor ama lakin halen kızımın peşinde. 'Acaba bu akşam gelecek mi? Acaba kızıma zarar verecek mi?' diye düşünmekten bıktık. Camı kırıyor, demiri kırdı, çekiyor evime giriyor. Camdan giriyor, kapıdan çıkıyor. Biz polisi arayana kadar kaçıyor. Biz burada her gün olay yaşıyoruz. Polis bunla baş edemiyor. Biz baş edemiyoruz ki, polis etsin. Ya o bizden birini alacak ya da ben onun canını almak zorundayım. Hiç kimsemiz yok, biz ortada kaldık. Orakla camdan elini içeri sallıyor. Gönül'e 'çık' diyor, Gönül 'gelmiyorum istemiyorum, git nefret ediyorum senden' dediği halde, bizim evimize kesici aletle saldırıyor. Komşum olmasa o gün belki benim, belki kızımın cenazesi çıkacaktı" dedi.

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Gözaltına alınan Haşim K. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.