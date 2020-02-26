Pesimist ne demek? Pesimizm nedir?

Kötümser olarak açıklanan Pesimist kelimesi, bir kişiyi nitelendirdiğinde bu isimle kullanılmaktadır.



Pesimist Ne Demek?



Pesimist kelimesi, karamsar ve kötümser anlamında kullanılır. Genellikle kişiler için kullanılan bu kelime, bir kimsenin olaylar karşısındaki hal ve tavrını belirtmek için söylenir. Kişinin hayata bakış açısının ne kadar kötü, karamsar ve sıkıcı olduğunu anlatmak amacıyla kelimenin kullanımı tercih edilir.



Pesimist Nedir?



Pesimist, TDK ve diğer sözlüklere göre anlam olarak optimist karşıtı olarak açıklanmıştır. Yani Pesimist demek kötümser, karamsar ve bedbin anlamında kullanılır. Kişilerin bakış açısını belirtmek için bu kelime tercih edilmektedir. Örnek vermek gerekirse; "Hayata karşı çok pesimist davranıyorsun"

Bu örnekte olduğu gibi kişinin bakış açısının ne denli kötümser, bedbin ve karamsar olduğu kelime olarak vurgulanır.



Pesimist kelimesi dilimize Fransızcadan geçmiş ve dilimizde anlamını bulmuş bir kelimedir. Dilimizde genellikle bu kelime sıfat olarak kullanılmaktadır.



Pesimizim Nedir?



Pesimizim kelimesinin sözlük anlamı karamsarlık ve kötümserlik olarak açıklanmıştır. Optimizmin zıt anlamlısı olarak pesimizim kelimesi kullanılır. Karamsarlığı ve kötümserliği, hayata karşı olumsuz bakış açısını anlatan bir kelimedir. Pesimizm kabul eden kişiler genellikle hayata karşı isteksiz ve kötümser bakan kişilerdir. TDK'ya göre bu kelimenin anlamı kötümserliği kabul eden ve karamsarlık olarak açıklanmıştır.