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'Pes' dedirten görüntü' Yolu kesip drift yaptılar, ambulansı aralarına aldılar

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#İstanbul#Sultanbeyli#Asker Uğurlama
Pes dedirten görüntü Yolu kesip drift yaptılar, ambulansı aralarına aldılar
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 10:06

İstanbul Sultanbeyli'de asker uğurlama konvoyu oluşturan grup, araçlarla kestikleri yolda drift yaparak trafiği tehlikeye soktu. Araçların camından sarkarak ilerleyen kişiler, yolda araya aldıkları hasta nakil ambulansı ile bu tehlikeli yolculuklarını sürdürdü.

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Uzundere Fatih Bulvarı'nda dün akşam saatlerinde asker uğurlaması yapanlar, araçları ile trafikte konvoy oluşturdu. Otomobillerin camından sarkarak yüksek sesli müzik eşliğinde eğlencesini sürdüren grup, bir süre sonra araçlarla yolu keserek uğurlama törenini bir başka boyuta taşıdı.

Pes dedirten görüntü Yolu kesip drift yaptılar, ambulansı aralarına aldılar
Eğlence, bulvarın ortasında 3 otomobilin drift yapmaya başlaması ile tehlikeli bir şova dönüştü. Drift yapan sürücüler, camlardan sarkanları tehlikeye atarken, trafiği de aksattı.

Pes dedirten görüntü Yolu kesip drift yaptılar, ambulansı aralarına aldılar
Bulvar üzerinde ilerleyen konvoy, yolda giden hasta nakil ambulansının da aralarında kalmasına neden oldu. Ambulans bir süre sonra yol kenarına çekerek kurtulurken, konvoy uzaklaşarak gözlerden kayboldu. Yaşananlar ise trafikte seyreden sürücünün cep telefonu kayıtlarına yansıdı.

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#İstanbul#Sultanbeyli#Asker Uğurlama

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