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Pes! Asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar

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#İstanbul#Üsküdar#Asker Uğurlama
Oluşturulma Tarihi: Kasım 01, 2022 09:44

İstanbul Üsküdar'da asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları konvoyla Tantavi Tüneli'nde yolu kapatarak bir süre oynadı. Sürücülerden gelen tepkiler üzerine yolu açan konvoydakiler, daha sonra bir aracın yaptığı driftle tehlikeye davetiye çıkardı. Aracın yaptığı drift ve bir başka araçtan sarkan yolcunun oluşturduğu görüntüler cep telefonu ile kaydedildi.

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Olay, cumartesi saat 20.30 sıralarında Şile Otoyolu, Tantavi Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları araç konvoyu ile tünel içinde durarak yolu kapattı. Araçlardan inen grup sloganlar atarak oynadı. Sürücülerden gelen tepkiler üzerine araçlara tekrar binen grup, konvoy halinde yoluna devam etti.

Konvoy tünelden ayrılırken, bir kişi kapısı açık hafif ticari araçtan sarkarak ilerledi. Bu sırada konvoyda bulunan araçlardan biri de, akan trafiğe aldırmadan drift atarak tehlikeye davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin ve vatandaşların canını hiçe sayan bu görüntüler, tünel boyunca sürdü. O anları görüntüleyen kadının korkusu ise konuşmalarına yansıdı. Konvoy bir süre sonra uzaklaştı.

 

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#İstanbul#Üsküdar#Asker Uğurlama

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