Pes! Asker konvoyunda tüneli kapatıp drift yaptılar

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Olay, cumartesi saat 20.30 sıralarında Şile Otoyolu, Tantavi Tüneli'nde meydana geldi. İddiaya göre asker uğurlayan bir grup, oluşturdukları araç konvoyu ile tünel içinde durarak yolu kapattı. Araçlardan inen grup sloganlar atarak oynadı. Sürücülerden gelen tepkiler üzerine araçlara tekrar binen grup, konvoy halinde yoluna devam etti.

Konvoy tünelden ayrılırken, bir kişi kapısı açık hafif ticari araçtan sarkarak ilerledi. Bu sırada konvoyda bulunan araçlardan biri de, akan trafiğe aldırmadan drift atarak tehlikeye davetiye çıkardı. Diğer sürücülerin ve vatandaşların canını hiçe sayan bu görüntüler, tünel boyunca sürdü. O anları görüntüleyen kadının korkusu ise konuşmalarına yansıdı. Konvoy bir süre sonra uzaklaştı.