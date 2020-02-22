Pervin Buldan'dan CHP'ye ittifak mesajı

HDP Eş Başkanı Pervin Buldan verdiği bir röportajda, CHP'ye mesajlar vererek. ittifak konusunda daha açık ve şeffaf olmalarını belirtti. Buldan, “Yeni ittifakların olması gerektiğini savunan bir partiyiz. CHP’nin çekingenliğinden çıkması gerek. Cesarete ihtiyaç var bence. Biz kadınlar olarak tiyatro oyununda birlikte bu görüntüyü verdik, bu cesareti gösterdik. Bu cesareti herkesin göstermesi gerek. Bir daha ki seçimlerde daha açık daha şeffaf birlikteliklere ihtiyaç olacağını düşünüyorum.

"BUNDAN SONRA ŞEFFAF OLMALI"

Bir seferliğine mahsus olmak üzere, en azından İstanbul seçimlerini kazanmak adına, biz HDP'nin varlığının ne kadar etkili olduğunu anlatabilmek için bir seferliğine kabul ettik. Bundan sonraki dönemlerde bu tür şeylerin olmaması gerektiğine inanıyoruz. Bundan sonra yapılacak olan ittifaklar, açık ve şeffaf olmalı.

“TABANIMIZ SÜREKLİ YÜZÜMÜZE VURUYOR”

Buldan, "Bize oy vermeyen, bizim yanımızda görünmekten korkan kesimler var. Tabanımız bundan rahatsız. Tabanımız 23 Haziran seçimlerinde yaptığımız ittifakın daha şeffaf bir ittifak olması gerçeğini sürekli yüzümüze vuruyor. Tabii ki ittifak vardı. Biz Türkiye'de legal alanda siyaset yapan bir partiyiz. Neden ittifak yapmayalım. Biz bu ittifakların daha açık ve şeffaf olmasını hep savunduk. Ancak bizimle ittifak yapanlar ne yazık ki buna sıcak bakmadılar" ifadelerini kullandı.