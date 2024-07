Pertevniyal yuvaya dönüyor

Haberin Devamı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından İstanbul Valiliği tarafından verilen kararla, geçtiğimiz yıl 93 okul ve eğitim kurumu güçlendirme çalışmaları için boşaltılmıştı. Bu doğrultuda öğrenciler deprem açısından güvenli bulunan okullara nakledilmişti. Deprem riski taşıyan 93 okuldan biri olan 152 yaşındaki Pertevniyal Lisesi’nin bazı binalarında başlayan güçlendirme çalışmaları sona erdi. Çalışmalar, okulun hafızalara kazınan ön cephedeki binasında değil, iç kısımda bulunan B blok, spor ve konferans salonu alanlarında gerçekleştirildi. 2023 yılının ilk döneminden bu yana eğitime Şehremini Anadolu Lisesi’nde devam eden okulun 750 öğrencisi, 2024-2025 eğitim öğretim yılında kendi okullarına dönecek.

Güçlendirme işlemlerinin tamamlanmasıyla öğrencilerinin yeniden yuvalarına döneceklerini dile getiren Pertevniyal Lisesi Müdürü Şeref Koç, tamamlanan çalışma sürecini Hürriyet’e şöyle anlattı:

KAMPUS ÖĞRENCİLER İÇİN HAZIRLANIYOR

“Şehremini Anadolu Lisesi’nde geçirdiğimiz 1 buçuk yıllık eğitim sürecini her iki kurum için de en az zararla atlatmaya çalıştık. 4 Temmuz itibarıyla Pertevniyal Lisesi’ndeki çalışmalar sona erdi ve okulumuza döndük. İlk etapta B blok ve spor salonu için güçlendirme kararı verilmişti. Ancak biz buna konferans salonumuzu da dahil ettik. A ve C blokta da şu an boya badana işlemleri ve birtakım yenilikler yapılıyor. Aslında tüm kampus yeni eğitim öğretim yılında öğrencilerini karşılayacak şekilde hazırlanıyor.”