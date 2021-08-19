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ANKARA
Haber Giriş: 19.08.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Perinçek, Taliban’ı Atatürk’e benzetti, büyük tepki çekti

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Perinçek, Taliban’ı Atatürk’e benzetti, büyük tepki çekti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’in, Afganistan’da yönetimi ele geçiren Taliban’ı Atatürk’e benzeten sözlerine sosyal medyada tepki yağdı.

Perinçek, Kabil’in de düşmesiyle Taliban’ın Afganistan’da yönetimi ele geçirmesinin ardından yaptığı değerlendirmelerinde, “ABD emperyalizmini Taliban yendi. Afganistan’dan Mustafa Kemal çıkmadı da Taliban çıktı. Afganistan’ın kurtuluş savaşına kimin önderlik edeceğini Afgan milleti tayin eder. Herkes kendi birikimiyle önder çıkarır. Afganlar Taliban önderliğinde bu savaşı verdi. Taliban, Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın kurtuluş savaşını başardı. Helâl olsun” dedi.

‘TALİBANCI’ ELEŞTİRİLERİ

Bu değerlendirmeleriyle Twitter’da Trend Topic listesine de giren Doğu Perinçek’e yönelik bazı tepki ve yorumlar şöyle:

Fikri Sağlar: Atatürk’ün kurtuluş ve kuruluş mücadelesiyle Taliban’ın gerici savaşını bir görmek ancak Perinçek’in yapabileceği bir saçmalık. Perinçek ABD ile aynı safta, değirmene su taşıyor.

Cemal Enginyurt: Perinçek efendi, Taliban çocuk ve kadın katili, yobaz ve kanlı bir tetikçi. Medeniyet ve insanlık düşmanı. Yazık, yaşına başına. Yazık. Atatürk adam gibi adamdı.

Prof. Dr. Güner Sönmez: Perinçek, Taliban, aynı Mustafa Kemal Paşa’nın Türkiye’de yaptığı gibi Afganistan’ın Kurtuluş Savaşı’nı başardı, Afganistan’dan Mustafa Kemal çıkmadı da Taliban çıktı… Ne kadar talihsiz bir açıklama, Atatürk ile Taliban aynı cümle içinde bile geçemez.

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