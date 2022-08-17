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Perinçek Şam’a Esad’la görüşmeye gidiyor

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#Doğu Perinçek#Ethem Sancak#Esad
Perinçek Şam’a Esad’la görüşmeye gidiyor
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 17, 2022 07:00

Suriye’nin başkenti Şam’a Esad’la görüşmeye gideceklerini söyleyen Vatan Partisi Lideri Perinçek, “Amacımız iki ülke arasında her alanda işbirliğinin kararlı olarak başlatılması” diye konuştu.

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Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, bir süre önce partisine katılan işadamı Ethem Sancak’ın da içinde yer alacağı bir heyetle Şam’a gidiyor. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile de görüşmesi beklenen Perinçek, Hürriyet’e, “Amacımız iki ülke arasında her alanda işbirliğinin kararlı olarak başlatılması” dedi. 10-15 gün içinde gerçekleşecek ziyaretin amacıyla ilgili de şunları söyledi:

RUSYA DA DESTEKLİYOR

“Suriye’deki bütün etnik kökenli bölücü ve İslam bayrağı altında sahte İslamcı terör örgütleri ile PKK gibi bölücü örgütlerin birlikte temizlenmesi, Türkiye’de misafir olan milyonlarca Suriyeli’nin ülkelerine güvenli olarak dönmelerinin sağlanması, ekonomik işbirliğinin de kapısının açılıp zemininin yaratılması amacımız. Rusya da bu görüşmeleri destekliyor, olumlu karşılıyor. Bu konuda da bir görüş birliği var. Türk devletinde de bu yöndeki eğilimler kuvvetleniyor. ABD’nin baltalayıcı çabaları da etkisiz hale geldi. Sonuç alıcı bir ziyaret yapacağımızı bekliyoruz. Biz hükümetten bağımsız bir partiyiz ama onların da görüşlerini alıyoruz.” 

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#Doğu Perinçek#Ethem Sancak#Esad

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