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Penseli cani yakalandı

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#İstanbul#Esenyurt#Polis
Penseli cani yakalandı
Çetin AYDIN
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2023 07:00

İstanbul Esenyurt’ta, yavru bir kedinin bacaklarının pense ile kırıldığı, koparıldığı ve başının da bıçakla kesilerek işkence edilerek öldürüldüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

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Sosyal medya kullanıcıları görüntüleri gözyaşı içinde izleyerek yavru kediyi öldürenlerin yakalanması çağrıları yaptı. Yavru kediyi öldürürken kahkaha da atan kedi katillerini yakalamak için Asayiş Şube Müdürlüğü Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirli ekipleri harekete geçti. Yapılan araştırmada, bir kişinin yavru kedinin bacaklarını pense ile kırarak kopardığı, diğer kişinin de bu sırada başını bıçakla keserek kopardığı görüldü. Polis yavru kediyi öldürenlerin kendi sosyal medya hesaplarından da paylaştıklarını belirledi.

DİĞER KİŞİ ARANIYOR

Polis ekipleri sosyal medya hesaplarından kedi katillerinden birinin 16 yaşındaki B.G. olduğunu belirledi. Ekipler, B.G.’yi önceki gün Esenyurt’ta düzenledikleri operasyonla sokak üzerinde yakalayarak gözaltına aldı. B.G., emniyette, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında, ‘acımasızca ve zalimce hayvan öldürme’ suçlamasıyla sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Kediyi öldüren diğer kişinin de arandığı belirtildi.

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#İstanbul#Esenyurt#Polis

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