Pendik'te taşla araçlara saldırdı... 'Eskiden çöp konteynerlerini deviriyordu! Şimdi araçlara vurmaya başladı'

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Olay dün saat 19.30 sıralarında Pendik Velibaba Mahallesi'nde meydana geldi. Akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen bir kadın, yolda yürüdüğü sırada yerden topladığı taşlarla park halindeki bir hafif ticari aracın ve otomobillerin camlarını kırdı. Araçlara taşla vurarak zarar veren kadın otomobillerin aynalarıyla sileceklerini de kırdı. Bağırarak ilerleyen kadını bir otomobil sahibi aşağı inerek durdurmaya çalıştı. Araç sahibi ve kadın arasında tartışma yaşandı. Kısa süre sonra mahalle sakinleri de olay yerine geldi. Maddi hasar meydana gelen araçların sahipleri polisi arayarak şikayetçi oldu. Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ifadesini almak üzere polis merkezine götürdü. Kadının yerden aldığı taşlarla araçlara zarar verdiği anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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"11-12 ARACA ZARAR VERDİ"

Hafif ticari aracı zarar gören Eray Tümen, "Dün akşam saat 19.30 civarlarında bir bayan aşağıdan başladı. Tek tek araçlarını camlarını kıra kıra aşağı kadar gitti. Yaklaşık 11-12 araca zarar verdi. Yoldan taş toplayıp 4-5 kere vura vura camları patlatıyor. Zaten taş da arabanın içinde duruyor. 15 bin liraya yakın zararımız var. Sadece ben değil birçok vatandaşın zararları var." diye konuştu.

Mahalle sakini Volkan Altaş, "Bu hanımefendi bizim mahallede oturuyor. Sürekli gündüz gece demiyor, bizim 3 tane aracımız var burada. Biz buradan geçerken bize dubaları taşları fırlatıyor. Eskiden çöp konteynerlerini deviriyordu. Şimdi araçlara başladı vurmaya. Bayan diye seslenmiyoruz ama yetkililerden ailesine ulaşıp sağlık sorunu varsa gereken yardımın yapılmasını istiyoruz. " dedi. Bir esnaf ise, "Bundan 1 ay önce de oldu. Müşterimizin dikiz aynasını parçalamıştı. Dün de akşam 7 civarında kadın yukarıda 6-7 aracın dikiz aynasını camını parçalamış. Polis geldi hasar var araçlarda. Araç sahipleri geldi şikayetçi oldular " dedi.