Pendik'te tartışma! Yolcu çılgına döndü

Olay geçtiğimiz günlerde Pendik’te bir minibüste saat 17.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Pendik istikametinde seyir halinde olan minibüs şoförü Mustafa Tekin, Kaynarca’da aldığı kadın yolcu tarafından ‘Yanlış yola girdin’ sözlü tartışması kısa sürede kavgaya dönüştü. Araya girmek isteyen diğer yolcular ile de sözlü tartışmaya giren kadın, yolcuya çanta ile saldırdı. Minibüs şoförü kadın yolcunun inmesini rica etmesi üzerine hırsını alamayan kadın yolcu, direksiyon başında olan minibüs şoförü Mustafa Tekin’e ise tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
O anları anlatan minibüs şoförü Mustafa Tekin, “Yolcu Kaynarca üst geçitten bindi. ‘Pendik merkeze gidiyor mu’ dedi. Bende ‘gidiyor’ dedim. O arada bir erkek daha bindi, ‘Pendik’e gidiyor, bende oraya gidiyorum’ dedi. Kaynarca’da Pendik’e doğru gelirken başladı konuşmaya ‘Diğer minibüsçüler beni yanlış yerde indiriyorlar, bunlar nasıl bir şoför’ dedi. Ben de, “Herkesi bir katmayın hanımefendi, ben onlardan değilim’ dedim. Başladı kıyameti koparmaya ‘sen de beni yanlış yere götürüyorsun’ dedi.
KADIN YOLCUNUN MİNİBÜS ŞOFÖRÜNE VE DİĞER YOLCULARA SALDIRI ANLARI KAMERADA
"Yanlış yola girdin" tartışmasında kadın yolcu araya girmek isteyen diğer bir yolcuya çanta ile saldırırken minibüs şoförüne ise direksiyon başındayken tokat attı. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken görüntülerde, kadın yolcunun minibüs şoförü ile tartışması ardından diğer yolculara da çanta ve tırnaklarıyla saldırdığı görülüyor. Çıkan kavga sonrası kadın yolcu hırsını alamayarak minibüs şoförüne de seyir halindeyken tokat attığı görülüyor.