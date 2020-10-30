Pendik'te sürücünün ışık ihlali iddiası... Minibüste sıkışan kadını itfaiye kurtardı

Kaza saat 07.45 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre 34 M 5153 plakalı yolcu minibüsününün sürücüsü ışık ihlali yapınca Mehmet Şevki'nin kullandığı 34 KP 7153 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmamın şiddetiyle minibüste bulunan kadın yolcu sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri de başka kazanın yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler minibüs içinde sıkışan kadın yolcuyu minibüsten çıkardı. Sedyeyle ambulansa taşınan Şerife Naz Çantak ambulansla hastaneye kaldırılırken hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Kaza nedeniyle kısa süreli trafik yoğunluğu yaşandı. Kazaya karışan otomobil sürücüsü Mehmet Şevki "Bize yeşil ışık yandı. Önümdeki araç ve ben hareket ettik. Kural ihlali yapan minibüs geldi çarptı." diye konuştu. Polisin kaza ile ilgili soruşturması devam ediyor.