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Pendik’te polis noktasına saldırıda yeni gelişme: 2 şüpheliden 1’i yakalandı

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#İstanbul#Pendik#Polis
Pendik’te polis noktasına saldırıda yeni gelişme: 2 şüpheliden 1’i yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2024 00:39

İstanbul Pendik’te kaymakamlık lojmanının önünde bulunan polis noktasına yönelik silahlı saldırı gerçekleştiren motosikletli iki şüpheliden 1’i yakalandı.

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Polise ateş açmadan önce sokaktaki bir daireye girerek hırsızlık yaptıkları ortaya çıkan şüphelilerden S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

MOTOSİKLETLİ 2 ŞÜPHELİDEN 1’İ YAKALANDI

Olay, 16 Şubat Cuma günü saat 22.30 sıralarında Pendik Batı Mahallesi’nde bulunan kaymakamlığı lojmanının bulunduğu caddede meydana geldi. Motosikletli 2 şüpheli lojmanın önünde görev yapan polislere ateş açtı. Polislerin de şüphelilere karşılık vermesi üzerine şüpheliler olay yerinden hızla uzaklaştı. Emniyet ekipleri tarafından başlatılan çalışma sonucunda, şüphelilerin olaydan dakikalar önce aynı cadde üzerinde bir daireden hırsızlık teşebbüsünde bulunan S.Ö. ve S.K oldukları tespit edildi. Şüphelilerden 7 suç kaydı bulunan S.Ö., Kadıköy’de yakalandı. S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 31 suç kaydı bulunan S.K.’yı ise, arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

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#İstanbul#Pendik#Polis

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