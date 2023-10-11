Pendik'te otoparkta yangın: Kontrol altına alındı

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Yangın, saat 11.30 sıralarında Harmantepe Mahallesi, Moda sokaktaki Yediemin Otoparkı’nda meydana geldi. İddiaya göre; otoparkta İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından muhafaza edilen sahte alkollerin bulunduğu depoda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, deponun yanındaki, içerisinde maske yapımında kullanılan makinelerin bulunduğu TIR’ın dorsesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri depoya ve TIR dorsesine köpüklü su sıkarak müdahale etti. Yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı.

Yangında dumandan etkilen 1 işçiye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Polis ve itfaiye ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.