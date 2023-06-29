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Pendik, Yayalar Mahallesi Barbaros Hayrettin PaÅŸa Caddesi Ã¼zerinde 2 bloktan oluÅŸan 11 katlÄ± binalarÄ±n yapÄ±mÄ±na 2016 yÄ±lÄ±nda baÅŸlandÄ±. 2019 yÄ±lÄ±nda ise binalarÄ±n inÅŸaatÄ± durduruldu.

Fakat bir sÃ¼re sonra iddiaya gÃ¶re, bu metruk binalarda madde baÄŸÄ±mlÄ±larÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±. Tamamlanamayan binalarÄ±n demirleri ve tesisat malzemeleri Ã§alÄ±ndÄ±. Mahalle sakinlerinin iddiasÄ±na gÃ¶re metruk binalarda yaÅŸayan ve binalara girip Ã§Ä±kan kimliÄŸi belirsiz kiÅŸiler, Ã§evre binalara girerek hÄ±rsÄ±zlÄ±k yapmaya baÅŸladÄ±.

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Cep telefonu ve gÃ¼venlik kamerasÄ±na yansÄ±yan gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lerde, kimliÄŸi belirsiz kiÅŸilerin Ã§evre binalarÄ±n bahÃ§e duvarÄ±nda yÃ¼rÃ¼dÃ¼kten sonra bahÃ§eye atladÄ±ÄŸÄ±, binaya giren bir ÅŸÃ¼phelinin iÃ§erideki bisikleti alarak uzaklaÅŸtÄ±ÄŸÄ±, kimliÄŸi belirsiz baÅŸka kiÅŸilerin ise binadan aldÄ±ÄŸÄ± malzemeleri yÃ¼klenerek gÃ¶zden kaybolduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.

Â POLÄ°S BÄ°NAYA BASKIN YAPTI

SilahlÄ± Ã§atÄ±ÅŸmanÄ±n da yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen mahalle sakinleri bu durumdan oldukÃ§a tedirgin olduklarÄ±nÄ± belirterek konuyla ilgili yetkililerden yardÄ±m istedi. YaÅŸanan olaylarla ilgili inceleme baÅŸlatan Pendik Ä°lÃ§e Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ ekipleri, inÅŸaat halindeki binalara girerek ÅŸok baskÄ±nlar dÃ¼zenledi. YapÄ±lan operasyonda binada bulunan bir madde baÄŸÄ±mlÄ±sÄ± yakalanarak polis merkezine gÃ¶tÃ¼rÃ¼ldÃ¼.

Â "BURAYI SAHÄ°PSÄ°Z BULUP YERLEÅžTÄ°LER"

Mahalle sakini Sefa YÄ±lmaz, "Ben 9 yÄ±ldÄ±r burada oturuyorum. BinanÄ±n yapÄ±mÄ± belirli bir aÅŸamaya geldikten sonra son 2 yÄ±ldÄ±r, hatta 3 yÄ±l olmuÅŸtur, esrar satÄ±ÅŸÄ± gÃ¶zÃ¼mÃ¼zÃ¼n Ã¶nÃ¼nde oluyor.

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Arkadaki bloklarda oturuyoruz biz. Silahlar atÄ±lÄ±yor sÃ¼rekli. Ä°nsanlar kaÃ§Ä±rÄ±lÄ±yor, Ã§Ä±ÄŸlÄ±k baÄŸÄ±rÄ±ÅŸ sesleri, dÃ¶vÃ¼lme sesleri geliyor. BinamÄ±za 2 gÃ¼n Ã¶nce hÄ±rsÄ±z girdi. KapÄ±larÄ±mÄ±z sÃ¼rekli zorlanÄ±yor." dedi.

Tamamlanamayan binada daire sahibi Ekrem ÃœngÃ¶r, "2016'da mÃ¼teahhit ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±. BÃ¼tÃ¼n Pendik bÃ¶lgesindeki sahipsiz kiÅŸiler ve uyuÅŸturucu kullananlar bu bÃ¶lgede. Ã‡atÄ±yÄ± sÃ¶kÃ¼p Ã§aldÄ±lar, demirleri Ã§aldÄ±lar. Hem de burayÄ± sahipsiz bulup yerleÅŸmiÅŸler. Herkes berbat durumda. Mahalle sakinleri korkuyor. KadÄ±nlar geliyor buraya. GeÃ§en Ã§atÄ±ÅŸma oldu, silah sesleri geldi. Bir sene Ã¶nce yukarÄ±da birisi intihar etti. Mahkemeyi bekliyorum 10 sene mi, 15 sene mi sÃ¼rer belli deÄŸil" diye konuÅŸtu.

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Mahalle sakini MÃ¼kerrem Ayna, "KarÅŸÄ± binamÄ±zda giren Ã§Ä±kan belli deÄŸil. KadÄ±nlar da var, Ã§ocuklar da var. Biz rahatsÄ±z oluyoruz. Zorla oturuyoruz. Ã‡Ä±kÄ±yorlar binanÄ±n camlarÄ±na oturuyorlar. SallandÄ±rÄ±yorlar ayaklarÄ±nÄ± aÅŸaÄŸÄ±ya. RahatsÄ±z oluyoruz yani. Korkuyoruz, silah patlayÄ±nca korkulmaz mÄ±. Televizyonda izliyoruz hep camdan iÃ§eri girmiÅŸ vurulmuÅŸ Ã§ocuklar. Ã‡ok kÃ¶tÃ¼ bir durum burasÄ±" dedi.

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