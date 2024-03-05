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Pendik'te korkunç olay! Yeni doğan bebeğini 1. kattan attı

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#İstanbul#Pendik#Bebek
Pendikte korkunç olay Yeni doğan bebeğini 1. kattan attı
Oluşturulma Tarihi: Mart 05, 2024 15:16

İstanbul Pendik’te A.Y., ailesinden gizli dünyaya getirdiği bebeğini oturduğu evin 1. katından aşağı attı. A.Y. ve sevgilisi D.Ç gözaltına alınırken bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Olay 1 Mart Cuma günü Pendik Ahmet Yesevi Mahallesi’nde meydana geldi. Terk edilmiş bir bebeğin bulunduğu ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemeler sonucunda mahallede oturan A.Y.'nin hamile olduğunu ailesinden gizlediği öğrenildi. Ailesinden gizlice evde doğum yapan kadın, gece saatlerinde dünyaya getirdiği bebeği, 1. katta yaşadığı evden aşağı attı.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri yüksekten düşme sonucu yaralanan bebeği ambulansla hastaneye kaldırdı. Bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

A.Y. ve sevgilisi olduğu belirlenen D.Ç. ise gözaltına alınarak, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan adliyeye sevk edildi

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#İstanbul#Pendik#Bebek

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