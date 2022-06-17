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Pendik’te korkunç olay: Otomobilinin içinde ölü bulundu

#Istanbul#Pendik#Otomobil
Pendik’te korkunç olay: Otomobilinin içinde ölü bulundu

İstanbul Pendik’te park halindeki otomobilde hareketsiz halde duran bir şahsı görenler durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobilin içinde bulunan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

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Olay, dün saat 18.00 sıralarında Pendik’te Batı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre çevredeki vatandaşlar park halinde bulunan bir otomobilde bir kişinin hareketsiz halde bulunduğunu gördü. Vatandaşların durumu 112’ye bildirmesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemelere göre, otomobilde bulunan şahsın kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği belirlendi. Adının Engin olduğu öğrenilen şahsın yakınları da haberi alarak olay yerine geldi.

Pendik’te korkunç olay: Otomobilinin içinde ölü bulundu

Olay yerine gelen olay yeri inceleme ekipleri de detaylı inceleme yaptı. Hayatını kaybeden vatandaşın cansız bedeni daha sonra morga kaldırıldı.

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Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öte yandan araç içerisinde bulunan dolu çay bardağı ise dikkat çekti.

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#Istanbul#Pendik#Otomobil

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