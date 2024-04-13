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Pendik'te korkunç cinayet: Eski boksör, arkadaşını döverek öldürdü! Mezarlığa bırakıp kaçtılar

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#Pendik#Cinayet#Boksör
Pendikte korkunç cinayet: Eski boksör, arkadaşını döverek öldürdü Mezarlığa bırakıp kaçtılar
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2024 10:47

İstanbul Pendik'te eski boksör Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını öne sürdüğü arkadaşı İkrami Güler'i (60) döverek öldürdü. Engin Karanlık, Selda Uzan'la birlikte Güler'in cesedini mezarlığa bırakıp kaçtı. Polis ekiplerinin çalışmasıyla iki şüpheli yakalandı.

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Olay, 11 Nisan Perşembe günü saat 02.00 sıralarında Doğu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, Engin Karanlık, dini nikahlı eşi Selda Uzan ve İkrami Güler'le birlikte alkol almak için eve geldi. Bir süre evde oturduktan sonra Engin Karanlık lavaboya gitti. 

İddiaya göre, lavabodayken Güler'in Selda Uzan'a sarkıntılık yaptığını duyduğunu öne süren Karanlık, Güler'i konuşmak için kapıya davet etti. Burada ikili arasında yaşanan tartışma sonrasında Engin Karanlık, İkrami Güler'i yumrukla saldırdı. Güler aldığı darbeler sonucu yere yığıldı. Bir süre sonra yerde hareketsiz yatan Güler'i, Engin Karanlık Uzan'la birlikte evlerinin yakınında olan mezarlığa bırakıp kaçtı.

Pendikte korkunç cinayet: Eski boksör, arkadaşını döverek öldürdü Mezarlığa bırakıp kaçtılar


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ÇEVREDEKİLER POLİSİ ARADI

Sabah saatlerinde mezarlıkta hareketsiz yatan kişiyi gören çevredekiler polise ihbarda bulundu. Mezarlığa gelen sağlık ekipleri, İkrami Güler'in hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYETTEN SONRA EVDE YAKALANDILAR

Polis ekiplerinin çalışmasıyla şüpheli Engin Karanlık evinde yakalandı. Karanlık, Selda Uzun ile birlikte gözaltına alındı.

Pendikte korkunç cinayet: Eski boksör, arkadaşını döverek öldürdü Mezarlığa bırakıp kaçtılar

"BAĞRIŞMA SESLERİ DUYDUM"

Mahalle sakini Fatih Aydın, "Saat 02.00 sıralarında bağrışma sesleri duydum. Kadın herhalde cinnet geçiriyor sandım. Daha sonra o ses kesildi. Başka bir şey duymadım. Sabah emniyet geldi. İnceleme yaptı. Boksçu gelmiş döverek öldürmüş, başka bir şey duymadım" dedi.

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#Pendik#Cinayet#Boksör

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