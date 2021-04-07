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Gündem
Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 07.04.2021 - 10:47 | Son Güncelleme:

Pendik'te korku dolu anlar! Midibüs alev alev yandı

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Pendik'te korku dolu anlar! Midibüs alev alev yandı

Pendik'te park halindeki midibüs alev alev yandı. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, midibüste büyük çapta hasar oluştu.

Pendik, Ramazanoğlu Mahallesi Kaynarca Caddesinde dün saat 21.00 sıralarında park halindeki midibüsün motor kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede aracı sararken çevredekiler vatandaş durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.  Midibüste büyük çapta hasar oluştu. Öte yandan aracın alev alev yanması cep telefon kamerasına yansıdı.  

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