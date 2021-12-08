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Pendik D-100 Karayolu'nda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

#Kaza#Trafik Kazası#Pendik
Pendik D-100 Karayolunda kaza: 1 ölü, 3 yaralı

D-100 Karayolu Kaynarca mevki Ankara istikametinde aşırı süratli otomobil TIR'a çarptı. Aynı istikamette ilerleyen çekici ise hem otomobile hem de TIR'a çarptı. Kazada 1 kişi ölürken 3 kişi de yaralandı. D-100 Karayolu Ankara istikameti de kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapandı.

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Kaza, saat 00.15 sıralarında D-100 Karayolu Pendik, Kaynarca mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre trafiğin durmasıyla 34 DHZ 427 plakalı TIR sürücüsü yavaşladı. Arkadan gelen ve aşırı süratli olduğu iddia edilen 28 AS 302 plakalı otomobilin sürücüsü duramayarak TIR'a arkadan çarptı. Aynı istikamette seyir halindeki 10 AGK 987 plakalı çekici ise hem otomobile hem de TIR'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yola savruldu. Çekici içerisinde bulunan iki kişi bulundukları yerde sıkışırken, otomobilde yolcu bölümündeki Cüneyt Çiftçi adlı trans birey TIR ile çekici arasında sıkışarak feci şekilde can verdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü ve çekici içerisindeki 2 yaralı yaralı bulundukları yerden çıkartılarak ambulans yardımıyla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza sebebiyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde trafiğe kapandı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Çiftçi'nin cansız bedeni incelenmek üzere morga götürüldü. Araçlar çekici yardımıyla bulundukları yerden kaldırıldı. Yaklaşık üç saat boyunca kapanan trafik kontrollü olarak açılırken çekicide bulunan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Çevredeki vatandaşlar kaza yerindeki ekiplerin çalışmalarını film izler gibi izledi. Polis ekiplerinin kazayla ilgili çalışmaları sürüyor.

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#Kaza#Trafik Kazası#Pendik

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