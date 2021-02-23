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Gündem
DHA
Haber Giriş: 23.02.2021 - 00:32 | Son Güncelleme:

Pencereden bakınca gördü, hemen polise haber verdi! İğrenç olay

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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde evinde oturan A.A. isimli kadın, karşı apartman oturan E.A.’nın kendisine bakarak mastürbasyon yaptığını fark edince cep telefonu ile kaydetti. A.A.'nın şikayeti üzerine E.A. gözaltına alındı. E.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Adapazarı Semerciler Mahallesi 791 Nolu Sokakta meydana gelen olayda, alkollü olduğu tespit edilen E.A. evinde bulunduğu sırada karşı apartmanda oturan A.A. isimli kadının dairesine bakarak mastürbasyon yapmaya başladı. Elindeki bardaktan bir şeyler içerek mastürbasyon yapan E.A.'yı fark eden A.A., o iğrenç anları cep telefonuyla kaydederek polise şikayette bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, E.A.'yı gözaltına alarak Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürdü.

Polise giderek şikayetçi olan A.A.'nın verdiği ifadesinde, E.A.'nın bir süredir pencerelerini kapatmadan evinde yarı çıplak halde gezdiğini ve daha önce de oturduğu daireye bakarak kendilerini gördüğünde, mastürbasyon yaptığını söylediği öğrenildi. E.A. ise evde yalnız yaşadığını, film izledikten sonra tek başına olduğu için mastürbasyon yaptığını söyledi. E.A.'nın yarın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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