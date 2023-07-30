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Pencere silerken 8ç kattan düşen kadın hayatını kaybetti

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#Pencere#Kahraman#Cam
Pencere silerken 8ç kattan düşen kadın hayatını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 30, 2023 15:48

Karaman’da pencere silerken 8. kattan düşen 3 çocuk annesi kadın hayatını kaybetti.

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Olay, öğle saatlerinde Başakşehir Mahallesi'ndeki toplu konutlarda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, 8. kattaki evinin camını silmek için pencereye çıkan 3 çocuk annesi Münevver Bilir, biranda dengesini kaybederek metrelerce yüksekten beton zemine düştü. Münevver Bilir’in düştüğünü gören evdeki çocukları durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Adrese gelen sağlık ekibi, Münevver Bilir'in olay yerinde yaşamını yitirdiğini belirledi. Cumhuriyet savcısı ve polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından kadının cenazesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Binaya ait çocuk parkında oyun oynayan çocuklar ise, kadının pencere silerken biranda elindeki bezle birlikte yere düştüğünü söylediler.

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#Pencere#Kahraman#Cam

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