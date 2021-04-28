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Gündem
AA
Haber Giriş: 28.04.2021 - 13:57 | Son Güncelleme:

Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Mustafa Çalım son yolculuğuna uğurlandı

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Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit olan Mustafa Çalım son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Yıldırım Operasyonu'nda şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Mustafa Çalım'ın cenazesi, memleketi Osmaniye'de toprağa verildi.

Şehit Çalım'ın (23) Türk bayrağına sarılı naaşı, Dumlupınar Mahallesi'ndeki babaevinde "helallik" alınmasının ardından Asri Mezarlık Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen törene, şehidin annesi Zeynep, babası İbrahim, kardeşleri Asiye ve Kübra Çalım ile yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Vali Erdinç Yılmaz, Belediye Başkanı Kadir Kara, milletvekilleri, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

Pençe-Yıldırım Operasyonunda şehit olan Mustafa Çalım son yolculuğuna uğurlandı

İl Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazından sonra Çalım'ın naaşı, Garnizon Komutanlığı Şehitliği'nde defnedildi.

Bakan Yanık, törende şehit annesi Zeynep, kardeşleri Asiye ve Kübra Çalım'a başsağlığı dileğinde bulundu.

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