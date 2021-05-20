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Gündem
AA
Haber Giriş: 20.05.2021 - 20:32 | Son Güncelleme:

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

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Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları ile teröristlere darbe vurulmaya devam edildiği belirtildi.

Açıklamada, başarıyla devam eden operasyonlar kapsamında terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği duyuruldu.

Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında silah ve mühimmat ele geçirildi

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