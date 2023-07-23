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Pençe-Kilit’ten acı haber: Van’a şehit ateşi düştü

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#Pençe-Kilit Harekatı#Van#Şehit
Pençe-Kilit’ten acı haber: Van’a şehit ateşi düştü
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 23, 2023 07:00

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde önceki gün helikopter palinin (pervane kolu) çarpması sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş Enes Kırmızıkoç (26) dün hastanede şehit oldu.

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Şehit Kırmızıkoç’un acı haberi, Van’ın Erciş ilçesi Örene Mahallesi’nde yaşayan ailesini yasa boğdu. Ailenin 2 katlı evi ile bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları, taziye için şehit evine akın etti. Şehidin babası Übeyt Kırmızıkoç (55), “Vatan sağ olsun, oğlumu çok seviyordum, askerler olmazsa biz bir işe yaramayız. Nasip olmadı, 3 çocuğumun en büyüğü olan oğlumu evlendiremedim. Bin defa söylüyorum, vatan sağ olsun” dedi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan şehidin ailesine mesaj göndererek başsağlığı dileğini iletti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şu sözlerle taziye mesajı paylaştı: “Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim.” Şehit Kırmızıkoç, Suffe Camisi’nde düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

 

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#Pençe-Kilit Harekatı#Van#Şehit