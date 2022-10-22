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Pençe-Kilit’ten acı haber

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#Irak#Pençe- Kilit#Cemil Yavaş
Pençe-Kilit’ten acı haber
Oluşturulma Tarihi: Ekim 22, 2022 07:00

Irak’ın kuzeyinde süren Pençe- Kilit Operasyonu’nda 4 Ekim’de yaralanan Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş (27), dün sabah tedavi gördüğü Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde şehit oldu.

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Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Mesai arkadaşımız Ali Yavaş’ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.

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#Irak#Pençe- Kilit#Cemil Yavaş

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