Pençe-Kilit’ten acı haber

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Tedavi sürecinde hastanede oğullarını bekleyen baba Ali Yavaş, anne Mürşide Yavaş ile kardeşleri Burak ve Esen Yavaş acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şehit Yavaş için taziye mesajı yayımladı. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen de “Mesai arkadaşımız Ali Yavaş’ın oğlu Piyade Uzman Çavuş Cemil Yavaş’ın şehadetini derin bir üzüntü içerisinde öğrendim. Aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile yüce milletimize başsağlığı ve sabır dilerim” dedi.