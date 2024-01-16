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Pençe Kilit'le ilgili provokatif paylaşıma gözaltı

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#Adıyaman#Pençe Kilit#Provokasyon
Pençe Kilitle ilgili provokatif paylaşıma gözaltı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 16, 2024 09:52

Adıyaman'da sosyal medya üzerinden Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili provokatif paylaşım yapan şüpheli şahıs, TEM ekiplerinin düzenlediği şafak operasyonuyla gözaltına alındı.

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Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen PKK/KCK operasyonları çerçevesinde, Pençe Kilit Operasyonu ile ilgili sosyal medya üzerinden provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen E.Y’nin (33) kaldığı K6 Konteyner kentteki konteynerine şafak operasyonu düzenlendi.

Pençe Kilitle ilgili provokatif paylaşıma gözaltı

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda şahsın kaldığı konteyner didik didik arandı. Yapılan aramalarda konteyner içerisinde ve çevresinde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadı. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde alınan sağlık raporlarının ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

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Pençe Kilitle ilgili provokatif paylaşıma gözaltı

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#Adıyaman#Pençe Kilit#Provokasyon

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