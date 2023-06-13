Pençe-Kilit Şehitlerini kalbimize gömdük

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Şehit Uzman Çavuş Halil Şahin (37) için Mersin’in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Sultan Şahin, eşi Deniz Şahin ile 2 çocuğu, siyasi, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Şahin’in yakınları, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Şahin’in cenazesi, Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük’ün kıldırdığı namazın ardından Alata Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Şehidin eşi Deniz Şahin, cenazeye 2 çocuğuyla katıldı.

KINALI KUZUM NEREYE...

5 yıllık Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya’nın (32) cenazesi, Konya kent merkezindeki Musalla Mezarlığı Namazgâhı’na getirildi. Buradaki cenaze törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkân, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Cemal Kaya da cenaze töreninde kardeşinin tabutunu taşıdı. 2 çocuk annesi Meryem Kaya oğlunun tabutuna sarılıp “Kuzum beni bırakıp nereye gittin” diyerek ağladı. Ev satın alıp evlenme planları yapan ve bekâr olduğu belirtilen şehit Kaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği’nde toprağa verildi.

Şehidin annesi Meryem Kaya