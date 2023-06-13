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Pençe-Kilit Şehitlerini kalbimize gömdük

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#Pençe-Kilit Şehitleri#Cem Ahmet Kaya#Halil Şahin
Pençe-Kilit Şehitlerini kalbimize gömdük
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 07:00

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekât bölgesinde PKK’lı teröristlerce döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuşlar Cem Ahmet Kaya ve Halil Şahin memleketlerinde düzenlenen törenlerle son yolculuklarına uğurlandı.

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Şehit Uzman Çavuş Halil Şahin (37) için Mersin’in Erdemli ilçesindeki Ulu Cami’de cenaze töreni düzenlendi. Törene anne Sultan Şahin, eşi Deniz Şahin ile 2 çocuğu, siyasi, askeri ve mülki erkân ile vatandaşlar katıldı. Şahin’in yakınları, duaların okunmasının ardından tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehit Şahin’in cenazesi, Erdemli İlçe Müftüsü Hasan Küçük’ün kıldırdığı namazın ardından Alata Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Pençe-Kilit Şehitlerini kalbimize gömdük
Şehidin eşi Deniz Şahin, cenazeye 2 çocuğuyla katıldı.

KINALI KUZUM NEREYE...

5 yıllık Uzman Çavuş Cem Ahmet Kaya’nın (32) cenazesi, Konya kent merkezindeki Musalla Mezarlığı Namazgâhı’na getirildi. Buradaki cenaze törenine Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Konya Valisi Vahdettin Özkan, protokol üyeleri, askeri erkân, ailesi, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Pençe-Kilit Şehitlerini kalbimize gömdük

Cemal Kaya da cenaze töreninde kardeşinin tabutunu taşıdı. 2 çocuk annesi Meryem Kaya oğlunun tabutuna sarılıp “Kuzum beni bırakıp nereye gittin” diyerek ağladı. Ev satın alıp evlenme planları yapan ve bekâr olduğu belirtilen şehit Kaya’nın cenazesi, kılınan namazın ardından Konya Şehitliği’nde toprağa verildi.

Pençe-Kilit Şehitlerini kalbimize gömdük
Şehidin annesi Meryem Kaya

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#Pençe-Kilit Şehitleri#Cem Ahmet Kaya#Halil Şahin

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