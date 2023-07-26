Pençe Kilit şehidine veda...Evlada son bakış

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Şehit Can'ın cenazesi ilk olarak Yarbaşı beldesi Karaçarlı Mahallesi'ndeki babaevine getirildi. Burada helallik alınmasının ardından şehit için beldedeki Fethi Yaşar Parkı'nda tören yapıldı. Törene Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Nazif Yılmaz, Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz, 6'ncı Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Tokel, 12'nci Komando Tugay Komutanlığı Komutan Vekili ve Garnizon Komutanı Piyade Komando Albay Turgut Muhammet Çalışkanlar, şehidin annesi Fatma ve babası İlhan Can, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Askeri personelin desteğiyle ayakta duran anne Fatma Can, gözyaşlarına boğuldu. İl Müftüsü Ali Çakmak’ın kıldırdığı cenaze namazının ardından şehit Mehmet Can, Karaçarlı Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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OSMANİYE’YE ŞEHİT ATEŞİ

VAN'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu ağır yaralanan Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara (24) kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Cinkara’nın şehit haberini, memleketi Osmaniye’nin Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi’ndeki ailesine dün sabah askeri yetkililer verdi. Kara haberle yasa boğulan acılı anne Döndü ve baba Ali Cinkara’yı askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı. Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları, taziye için eve akın etti. Şehit Ömer Cinkara’nın cenazesi, bugün düzenlenecek törenle toprağa verilecek. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de şehit asker için taziye mesajı yayımladı.