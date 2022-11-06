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Pençe-Kilit şehidine veda

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#Pençe-Kilit#Terörist#Lokman Akçağlayan
Pençe-Kilit şehidine veda
Oluşturulma Tarihi: Kasım 06, 2022 07:00

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, PKK’lı teröristlerce açılan taciz ateşi sonucu şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Lokman Akçağlayan (30), son yolculuğuna uğurlandı.

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5 yıllık uzman onbaşı şehit Akçağlayan’ın cenazesi dün memleketi Aksaray’a dini ve askeri törenin düzenleneceği Ulu Cami önüne getirildi. 2 yıllık evli Şerife Akçağlayan, şehit eşinin tabutuna sarılıp ‘’Mis kokuyor. Cennet kokuyor’’ diyerek ağladı. Törene Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, protokol üyeleri, şehit annesi Sultan ve babası Nurettin Akçağlayan, yakınları ve yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Şehit Akçağlayan’ın cenazesi, askeri ve dini törenin ardından Ervah Mezarlığı’ndaki şehitliğe defnedildi.

4 TERÖRİST ETKİSİZ

- Milli Savunma Bakanlığı, Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Bakanlığın Twitter’daki hesabından yapılan açıklamada, “Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 4 PKK/YPGli TERÖRİST, kahraman komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Bölgede barış ve huzurun devamı için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek” denildi.

 

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#Pençe-Kilit#Terörist#Lokman Akçağlayan

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