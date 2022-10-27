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Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

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#Batman#Şehit#Pençe Kilit
Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 27, 2022 15:28

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde PKK’lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt, memleketi Batman’ın Sason ilçesinde düzenlenen törenle toprağa verildi.

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Şehit Piyade Uzman Çavuş Faim Bozkurt için memleketi Batman’ın Sason ilçesinde tören düzenlendi.

Törene Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Nihat Pakdil, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, Garnizon Komutanı Tuğgeneral İhsan Kaplan, İl Jandarma Komutanı Albay Adem Taşkın, İl Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. İdris Demir, AK Parti Batman Milletvekili Ziver Özdemir ve şehidin annesi Naile, babası Nazmi Bozkurt, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

Çarşı merkezinde yaklaşık 100 metre uzunluğunda dev Türk bayrağı açıldı.

Cenazede protokol üyeleri şehidin ailesiyle görüşüp başsağlığı diledi. Defin öncesi bir kadın astsubay, şehidin annesi Naile Bozkurt’un elini öpüp teselli etmeye çalıştı.

Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

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Sason Merkez Camisi önünde İl Müftüsü Nihat Kök tarafından kıldırılan namazın ardından bekar olan Şehit Faim Bozkurt, Mehmet Akif Mezarlığı’nda toprağa verildi. 

Pençe-Kilit şehidi uzman çavuş, son yolculuğuna uğurlandı

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#Batman#Şehit#Pençe Kilit

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