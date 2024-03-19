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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu... 6 terörist etkisiz hale getirildi

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Şehit
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bir asker şehit oldu... 6 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Mart 19, 2024 15:15

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı. Öte yandan bölgedeki operasyonda 6 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde, bölücü terör örgütü mensupları tarafından yapılan sızma ve saldırı girişiminde bir kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, dört kahraman silah arkadaşımız da yaralanmış ve derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Sağlanan temasta ilk belirlemelere göre 6 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Bölgede operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralı silah arkadaşlarımıza acil şifalar dileriz" denildi.

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#Milli Savunma Bakanlığı#Terör#Şehit

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