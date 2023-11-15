Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

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MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."
Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 15, 2023
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi.#MillîSavunmaBakanlığı pic.twitter.com/YhoDd5PB1t