×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Güncelleme Tarihi:

#MSB#PKK/YPG#Terörist
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 15, 2023 14:10

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hâle getirildiği bildirildi.

Haberin Devamı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Teröristler için kendilerini bekleyen sondan kaçış yok!

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 3 PKK/YPG’li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hâle getirildi."

Haberle ilgili daha fazlası:
#MSB#PKK/YPG#Terörist

BAKMADAN GEÇME!