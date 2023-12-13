Şehit Teğmen Eril Alperen Emir, son yolculuğuna uğurlandı... Cenazede acılı kardeşten yürek yakan görüntü

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Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı’nda görevli Piyade Teğmen Eril Alperen Emir, dün Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit oldu.

Şehit teğmen için memleketi Ankara'da Ahmet Hamdi Akseki Camisi’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu, Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Ankara Valisi Vasip Şahin katıldı.

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AĞABEYİNİN YÜZÜĞÜNÜ TAKIP, PALTOSUNU GİYDİ

Şehit teğmenin ailesi törende taziyeleri kabul etti. Şehidin kardeşi Eren Emir, ağabeyinin askeri paltosu ve tören kılıcıyla törene katıldı. Ağabeyinin yüzüğünü de takan Eren Emir, metanetini korumaya çalıştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, gözyaşlarını tutamayan şehidin annesi Serap Emir’in elini tutarak, destek oldu. Helallik alınmasının ardında Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, cenaze namazını kıldırdı.

Şehidin babası Ahmet Emir, namaz sonrası oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutunu öperek gözyaşı döktü. Şehidin tabutu, askerlerin omzunda top arabasına taşındı.

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29 Kasım'da sosyal medya hesabından operasyon dönüşü 'Yine ölmedim' mesajını paylaşan şehit teğmenin cenazesi, Cebeci Şehitliği’nde toprağa verildi.

Öte yandan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 25 Kasım 2022'de şehit olan Teğmen Duabey Onur Öztürkmen’in annesi Gülcan Öztürkmen, cenaze töreninden sonra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in alandan ayrılması ardından, "Meclis’te Demirtaş’a selam yollayanlar hangi yüzle buraya geliyor?" diyerek, tepki gösterdi.

Şehit Teğmen'in cenazesine katılan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından da paylaşımda bulundu.

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Bakan Yerlikaya, paylaşımında şu sözlere yer verdi:

Pençe-Kilit Operasyonu’nda şehit düşen Piyade Teğmen Eril Alperen Emir’i son yolculuğuna uğurladık🇹🇷

Kahraman şehidimize Allah’tan rahmet, acılı ailesine, sevenlerine, Milletimize ve Ordumuza başsağlığı diliyorum.

Şehidimizin makamı âli olsun.