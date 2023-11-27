Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz memleketlerine gönderildi

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Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

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