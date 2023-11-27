×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz memleketlerine gönderildi

Güncelleme Tarihi:

#Kuzey Irak#Pençe Kilit#Şehit
Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz memleketlerine gönderildi
Oluşturulma Tarihi: Kasım 27, 2023 10:14

Kuzey Irak'taki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş'ın cenazeleri, törenle memleketlerine uğurlandı.

Haberin Devamı

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde PKK'lı teröristlerin saldırısında Piyade Astsubay Üstçavuş Necdet Çalış ile Piyade Sözleşmeli erler Emrah Gündüz ve Fevzi Kızıltaş şehit oldu, 2 asker de yaralandı.

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz memleketlerine gönderildi
Şehit askerler için 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Vali Cevdet Atay, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Murat Bulut, Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Müftü Yardımcısı İbrahim Sancar ve bölge halkı katıldı.
Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz memleketlerine gönderildi
Şehitlerin Türk bayrağına sarılı cenazeleri, tören alanına getirildi. Saygı duruşunun ardından şehitlerin öz geçmişleri okundu, dua edildi. Törenin ardından Nejdet Çalış'ın cenazesi Adana'ya, Fevzi Kızıltaş'ın cenazesi Şanlıurfa'ya, Emrah Gündüz'ün cenazesi ise Erzincan'a uğurlandı. 

Haberin Devamı

Pençe Kilit bölgesinde şehit olan askerlerimiz memleketlerine gönderildi

Haberle ilgili daha fazlası:
#Kuzey Irak#Pençe Kilit#Şehit

BAKMADAN GEÇME!