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Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Astsubay Buğra Çalgay'a acı veda

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Buğra Çalgay#Çorum
Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Astsubay Buğra Çalgaya acı veda
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 30, 2023 14:51

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde askeri aracın devrilmesi sonucu şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay (29), eşinin isteğiyle Çorum'da gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

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Evli ve 1 çocuk babası şehit Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay'ın cenazesi, uçakla Merzifon Havalimanı'na, buradan da kara yoluyla Çorum'a getirildi. Aslen Tokatlı olan şehit Çalgay'ın cenazesi, eşinin Buharaevler Mahallesi'ndeki evinin önüne getirilip, helallik alındı.

Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Astsubay Buğra Çalgaya acı veda

Eşi Esmanur Çalgay, şehidin cenaze aracındaki tabutuna sarılıp gözyaşı döktü. Helallik alınırken şehidin 2 yaşındaki oğlu Mehmet Kaan’ın da yakınlarının yanında olduğu görüldü.

Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Astsubay Buğra Çalgaya acı veda

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Şehit Buğra Çalgay’ın cenazesi, daha sonra askeri törenin yapılacağı Akşemseddin Camisi'ne götürüldü.

Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Astsubay Buğra Çalgaya acı veda

Cenazeye Çorum Valisi Zülkif Dağlı, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, AK Parti milletvekilleri Yusuf Ahlatcı ve Oğuzhan Kaya, CHP Milletvekili Mehmet Tahtasız, askeri erkan, sivil toplum kuruluşları ve siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Astsubay Buğra Çalgaya acı veda

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Buğra Çalgay, Çorum Şehitliği'nde toprağa verildi.

Pençe Kilit bölgesinde şehit düşen Astsubay Buğra Çalgaya acı veda

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#Pençe-Kilit Operasyonu#Buğra Çalgay#Çorum

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