Pençe Kilit bölgesinde örgüte ait mühimmat ele geçirildi

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Milli Savunma Bakanlığı'nda yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Sarsılmaz bir iradeyle terör yuvalarına kilit vurmaya devam ediyoruz!
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama-tarama faaliyetinde, PKK’lı teröristlere ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirerek kullanılmaz hâle getirdi.
Ele geçirilen malzemeler şu şekilde:
▪️ 3 adet M-16 piyade tüfeği,
▪️ 2 adet AK-47 piyade tüfeği,
▪️ 1 adet 12.7 mm keskin nişancı silahı,
▪️ 2 adet el bombası,
▪️ 45 adet el telsizi,
▪️ 4 adet dolu şarjör,
▪️ 2 adet termal silah üstü dürbün,
▪️ 2 adet fotoğraf makinesi,
▪️ Muhtelif malzeme.