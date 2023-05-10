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Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

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#Irak#Pençe-Kaplan Operasyonu#Mustafa Enç
Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 10, 2023 08:12

IrakK'ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu bölgesinde görevli olan ve kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç (45), kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehit Enç, düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

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Irak’ın kuzeyinde yürütülen Pençe- Kaplan Operasyonu'nda, Kumartepe Üs Bölgesinde akşam saatlerinde kayalıklardan düşerek ağır yaralanan Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, helikopter ile Şırnak Devlet Hastanesi’ne getirildi. Enç, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen şehit oldu. Uludere ilçesine bağlı Gülyazı köyünde oturan Enç’in şehit haberini, Uludere Belediye Başkanı Sait Ürek, sosyal medya hesabından duyurdu. Ürek, şunları paylaştı:

"Pençe Harekatı’nda görevli Gülyazı Köyü güvenlik korucumuz Mustafa Enç, kayalıklardan düşerek şehit olmuştur. Şehit güvenlik korucumuza yüce Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve köy sakinlerimize başsağlığı ve sabır diliyorum."

Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde güvenlik korucusu şehit oldu

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Şehit Güvenlik Korucusu Mustafa Enç, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

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#Irak#Pençe-Kaplan Operasyonu#Mustafa Enç

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