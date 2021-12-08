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Pembe kod nedir? Hastanelerde pembe kod anlamı ve detayları

#Pembe Kod Nedir#Pembe Kod Ne Demek#Pembe Kod Hastane
Pembe kod nedir Hastanelerde pembe kod anlamı ve detayları

Pembe kod, hastanelerde acil durum kodları arasında kullanılmaktadır. Her ülkede yaygın kullanıma sahip olmasa da kullanımı bebek ve çocuklara yönelik kaçırma vakalarını oluşturmaktadır. Peki, Pembe kod nedir? İşte, hastanelerde pembe kod anlamı ve detayları

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Pembe kod ilk olarak Boston Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston'da kullanılmıştır.

Bebek ve çocuklara yönelik olabilecek olan kaçırma, kaybolma ve benzeri durumlarda güvenlik personeline durumu bildirmeye yarayan sistemlerdir.

Çocuklara takılan bileklik benzeri elektronik ekipman ile belirli bölgenin dışına çıkılması durumunda güvenlik birimlerinin haberdar edilmesi ile önlem alınır.

Güvenlik ekibinin olay yerine hızlıca intikali gerçekleşir ve hastanenin giriş-çıkışlarında kontrollü geçiş uygulanarak önleyici müdahalelerde bulunulması sağlanır.

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