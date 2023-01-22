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Pelin’in son fotoğrafı

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#Malta#Pelin Kaya#Jeremie Camilleri
Pelin’in son fotoğrafı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 22, 2023 07:00

Malta’da doğum günü kutlamasından dönerken psikopat bir katilin öldürdüğü 30 yaşındaki içmimar Pelin Kaya’nın son fotoğrafı ortaya çıktı. Fotoğrafta Pelin önünde bir dilim pasta, mutlulukla gülümsüyor. Malta’da olayı protesto eden yüzlerce kişi Pelin için anma töreni düzenledi. Arkadaşları o gece yedikleri pastanın aynısından yaptırdı. Pastanın bir dilimi eksikti...

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Malta, geçen salı gecesi Pelin Kaya’nın daha önce çok sayıda sabıkası bulunan psikopat Jeremie Camilleri tarafından önce otomobille ezilerek daha sonra da taşla vurularak öldürülmesiyle sarsıldı. Malta polisi katil ile kurban arasında daha önce hiçbir bağ olmadığını açıkladı. Pelin’in öldürülmesini protesto etmek isteyen arkadaşları önceki gece Griza kentinde, cinayetin olduğu yerde toplandı. Pelin’in öldüğü yere çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı. Pelin’in dayısı Aykan Ceylan’ın yanı sıra Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği yetkilileri ve Malta’daki anamuhalefet partisi Milliyetçi Parti’nin lideri Bernard Grech de oradaydı.

PELİN BİZİM GÖZBEBEĞİMİZDİ

Pelin’in dayısı Aykan Ceylan şunları söyledi: “Pelin bizim ailenin en küçük, en güzel, en neşeli kızıydı. O yüzden tüm aile onun hayallerini gerçekleştirebilmesi için var gücüye çalıştı. Üniversiteyi bitirdikten sonra Malta’ya dil eğitimi için geldi ve Malta’ya âşık oldu. Çok sevdiği Malta’yı bizim tüm tekliflerimizi reddederek seçti. Malta güvenilir bir yer ama Malta’da herkes güvenilir değil biliyoruz. Pelin bizim gözbebeğimizdi, onu bizden aldılar.30 Ocak’ta ikinci duruşması olacak.”                    Öte yandan dün gece İstanbul’a getirilen Pelin’in cezanesi bugün Esenyurt Şehit Mustafa Hasanoğlu Camisi’nde kılınacak öğle namazının ardından toprağa verilecek.

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Pelin’in son fotoğrafı

DOĞUM GÜNÜNÜ BÖYLE KUTLAMIŞTIK

Arkadaşları, öldürüldüğü gece Pelin’in doğum gününü kutlamak için bir pasta yaptırmıştı. Arkadaşları, o pastanın aynısından yaptırdı, Pelin’in anıldığı yere getirdi. Pastanın tek bir dilimi eksikti. Pastayla birlik ve beraberlik mesajı verildi. Pelin’in doğum gününü birlikte kutladığı arkadaşlarından Gamze Gökçe, ölümünden bir saat önce çektirdikleri fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı. otoğrafta Pelin Kaya, üzerinde tek bir mum bulunan bir dilim doğum günü pastasıyla, arkadaşlarıyla birlikte mutluluk pozu vermişti.

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Türkiye’nin Valetta Büyükelçiliği Üçüncü Kâtibi Sebile Kılıç da “Devletimizin ve büyükelçiliğimizin tüm imkânlarıyla aileye destek sunmaya, olayın takipçisi olmaya devam edeceğimizi yinelemek istiyoruz. Yargı süreci devam eden bu olayla ilgili Malta adaletine inancımız tamdır” diye konuştu.

Pelin’in son fotoğrafı

BAŞAK CENGİZ CİNAYETİ İLE 5 BENZERLİK

Malta’da 30 yaşındaki içmimar Pelin Kaya, İstanbul’da 28 yaşındaki mimar Başak Cengiz... İki kadın da tanımadıkları psikopatların kurbanı oldu. İki cinayet arasındaki benzerlikler dikkat çekici:

1-Samuray kılıcıyla öldürülen Başak Cengiz de Pelin Kaya da ailelerinden uzaktaydı. Pelin’in ailesi İstanbul’da, Başak’ın ailesi ise Ankara’daydı.

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2-Her ikisi de yaşıt sayılırdı.

3-Katilleriyle aralarında hiçbir bağ yoktu. Daha önce hiç bir araya gelmemişlerdi. Katiller kurbanlarını rastgele seçmişti.

4-İkisi de kaldırımda yürürken öldürüldü.

5-Başak Cengiz’i samuray kılıcıyla öldüren Can Göktuğ Boz genç kadına yardım etmek isteyenleri kılıçla tehdit etti, saldırdı. Pelin Kaya’yı öldüren Fransız asıllı Jeremie Camilleri de genç kadına otomobiliyle çarptıktan sonra taşla vurmaya başladı. Yardım etmek isteyenlere de taşla saldırdı. Katillerin çevredekilere saldırmaları her iki kadının da hastaneye geç ulaşmasına neden oldu.

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#Malta#Pelin Kaya#Jeremie Camilleri

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