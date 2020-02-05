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Haber Giriş: 05.02.2020 - 21:53,Son Güncelleme:/

Pegasus'tan ilk açıklama

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Pegasus'tan ilk açıklama

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda İzmir İstanbul seferini yapan Pegasus Hava Yolları'na ait bir yolcu uçağı pistten çıktı. Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda pistten çıkan uçak nedeniyle can kaybı bulunmadığını, yaralı yolcuların hastanelere sevk edildiğini bildirdi.

Pegasus Hava Yolları'ndan konuya ilişkin yapılan açıklamada, "İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımız, bugün İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmıştır. An itibarıyla, can kaybı bulunmuyor, yaralı yolcularımız hastanelere sevk ediliyor. Gelişmelerle ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir." ifadelerine yer verildi.

Sabiha Gökçen'de uçak pistten çıktıSabiha Gökçen'de uçak pistten çıktı
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