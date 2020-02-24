MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriPegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu
GeriGündem Pegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
AA
Haber Giriş: 24.02.2020 - 22:17,Son Güncelleme:/

Pegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Pegasus, Tahran uçuşlarını durdurdu
Abone Olgoogle-news

Pegasus Hava Yolları, koronavirüs nedeniyle Tahran seferlerini karşılıklı olarak 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurdu.

Pegasus açıklamasında, haftanın her günü yapılan İstanbul Sabiha Gökçen-Tahran ve Tahran-İstanbul Sabiha Gökçen uçuşlarının 11 Mart 2020 tarihine kadar durdurulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu tarihe kadar olan uçuşlar için bilet alan misafirlerimiz, değişiklik ve iade işlemlerini flypgs.com internet sitesinden, Pegasus Mobil uygulamasından ve 0850 250 67 02 numaralı çağrı merkezinden gerçekleştirebilmektedir."

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle