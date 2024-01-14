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Pedalları karıştıran sürücü otomobille bina bahçesine uçtu

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#İstanbul#Avcılar#Fren
Pedalları karıştıran sürücü otomobille bina bahçesine uçtu
Oluşturulma Tarihi: Ocak 14, 2024 11:53

Avcılar’da fren yerine gaza basan sürücü önce kaldırıma çıktı ardından da bahçe duvarını aştı. Sürücü binanın birinci katındaki dairenin duvarına çarparak durabildi. Kazada, ölen ya da yaralanan olmadı.

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Kaza, dün saat 16.30 sıralarında Ambarlı Mahallesi Etibank Tesisler Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Seda Erdoğan 34 VD 8685 plakalı otomobiliyle yolda ilerlediği sırada fren yerine gaza bastı.

Pedalları karıştıran sürücü otomobille bina bahçesine uçtu

Hızla kaldırıma çıkan otomobil bahçe duvarını aştı. Binanın birinci katında bulunan dairenin duvarına çarparak durabildi. Sürücü ve yanında bulunan eşi kazadan yara almadan kurtulurken, otomobilin çarptığı dairenin duvarında hasar olduğu tespit edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Pedalları karıştıran sürücü otomobille bina bahçesine uçtu

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Sürücünün polisteki ifadesinde gaz ve fren pedallarını karıştırdığı için kaza yaptığını söylediği öğrenildi. Duvarı hasar gören dairede oturan Keriman Çavuşoğlu, "Mutfakta oturuyordum. Duvar yıkıldı cam zarar gördü " diye konuştu. Kazaya neden olan araç çekici yardımıyla bulunduğu yerden kaldırıldı. 

Pedalları karıştıran sürücü otomobille bina bahçesine uçtu

 

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#İstanbul#Avcılar#Fren

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