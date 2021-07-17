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Haber Giriş: 17.07.2021 - 15:58 | Son Güncelleme:

Pazartesi noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü noterler çalışıyor mu?

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Pazartesi noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü noterler çalışıyor mu?

Pazartesi günü noterler açık mı sorusu, alım satım ya da tasdik işlemi bulunan kişilerin araştırdığı hususlar arasında yer almaya devam ediyor. Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalışan noterler, alım satım, vekalet ve tasdik işlemlerinde öne çıkıyor. Peki, Pazartesi noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü noterler çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü noterler çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Alışveriş işlemlerini resmiyete dökmek isteyen vatandaşlar arefe günü noter açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, arefe günü noter çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

NOTERLER PAZARTESİ AÇIK MI?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.

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