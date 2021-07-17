Pazartesi noter açık mı? 19 Temmuz Pazartesi günü noterler çalışıyor mu?

Kurban Bayramı dolayısıyla arefe günü noterler çalışıyor mu sorusuna cevap arayan vatandaşlar, konuyla ilgili araştırmalarına devam ediyor. Alışveriş işlemlerini resmiyete dökmek isteyen vatandaşlar arefe günü noter açık mı sorusuna yanıt arıyor. Peki, arefe günü noter çalışıyor mu? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

NOTERLER PAZARTESİ AÇIK MI?

Noterler Adalet Bakanlığı sistemine bağlı olarak çalıştığı, Adalet Bakanlığı personellerinin ise idari izin ve resmi tatil dolayısıyla pazartesi günü mesaide olmayacak olması, noterlerin Kurban Bayramının sona ermesinin ardından çalışmaya başlaması anlamına gelecek.

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