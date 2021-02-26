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Taylan ERGÜN - İstanbul-DHA
Haber Giriş: 26.02.2021 - 14:00 | Son Güncelleme:

Pazarcının kamyoneti devrildi, meyveler yola savruldu

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Pazarcının kamyoneti devrildi, meyveler yola savruldu
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ARNAVUTKÖY'de pazarcıya ait kamyonetin devrilmesi sonucu meyveler yola saçıldı.

Pazarcının kamyoneti devrildi, meyveler yola savruldu
Kaza Arnavutköy'de meydana geldi. Eski Edirne Caddesi'nde seyir halindeki 34 UNS 13 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yol kenarına devrildi. Kazayı sürücü yara almadan atlattı.

Kaza sonrası kamyonette bulunan kasalar dolusu meyve yola savruldu. Kazanın ardından belediye temizlik ekipleri yola savrulan meyveleri toplarken devrilen kamyonet ise çekici yardımıyla kaldırıldı.

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