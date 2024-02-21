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Pazar esnafı akrabaların müşteri kavgası ölümle bitti: Amcasına kurşun yağdırdı

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#İzmir#Kavga#Cinayet
Pazar esnafı akrabaların müşteri kavgası ölümle bitti: Amcasına kurşun yağdırdı
Oluşturulma Tarihi: Şubat 21, 2024 15:45

İzmir'in Karabağlar ilçesinde 'müşteri kapma' tartışmasında M.Ş. (26), amcası Sertif Şaşı'yı (64) tabanca ile öldürdü, kuzeni Erkan Şaşı'yı (36) yaraladı.

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Olay, 16 Şubat'ta saat 22.30 sıralarında Özgür Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; M.Ş., kardeşi D.Ş. (22) ile 4 çocuk babası olan amcası Sertif Şaşı'nın (64) evine gitti. Pazarda balık satan ve amcası ile 'müşteri kapma' tartışması yaşayan M.Ş., belindeki tabancayı çıkarıp, peş peşe ateşledi.

Pazar esnafı akrabaların müşteri kavgası ölümle bitti: Amcasına kurşun yağdırdı

Şerif Şaşı

Sertif Şaşı ile oğlu Erkan Şaşı, kurşunların hedefi oldu. Yaralanan baba-oğul ambulansla, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sertif Şaşı hastanede hayatını kaybetti; Erkan Şaşı ise tedavisinin ardından taburcu edildi. Polis, kaçan M.Ş. ile kardeşi D.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. D.Ş., aynı gün yakalandı. D.Ş. işlemleri sonrası serbest bırakılırken, M.Ş.'nin hala arandığı bildirildi. Soruşturma sürüyor.

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Pazar esnafı akrabaların müşteri kavgası ölümle bitti: Amcasına kurşun yağdırdı

Erkan Şaşı

Pazar esnafı akrabaların müşteri kavgası ölümle bitti: Amcasına kurşun yağdırdı

M.Ş.

 

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#İzmir#Kavga#Cinayet

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