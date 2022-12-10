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‘Paylaşımlarından rahatsız oldum’

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#Öztürk Yılmaz#Bıçaklı Saldırı#Yenilik Partisi
‘Paylaşımlarından rahatsız oldum’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 07:00

Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz'ı bıçakla yaralayan zanlı, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

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Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, 7 Aralık Çarşamba günü Serhat K. tarafından bıçaklandı. Emniyet’teki sorgusu tamamlanan Serhat K. önceki gün adliyeye sevk edildi. Serhat K. saldırı öncesinde saat 16.07’de WhatsApp durumuna yazdığı “Ya devlet başa ya kuzgun leşe” mesajıyla ilgili “Sevdiğim bir söz olduğu için paylaştım, başkaca bir amacım yoktur” dedi.

ALACAĞI CEZAYI ARAŞTIRMIŞ

Yapılan telefon incelemesinde Serhat K.’nin “Nitelikli öldürme ve kasten yaralama” suçuna ilişkin araştırma yaptığı da belirlendi. “Neden bu suçları araştırdınız?” sorusuna “Alacağım cezayı en az nasıl alabileceğimi öğrenmek için bu araştırmaları yaptım” yanıtını verdi. Serhat K. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce ‘Kasten Öldürmeye Teşebbüs’ suçundan tutuklandı. 

 

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#Öztürk Yılmaz#Bıçaklı Saldırı#Yenilik Partisi

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